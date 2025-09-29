به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دکتر نوری‌پور، رئیس دانشگاه یاسوج در این مراسم با تاکید بر اهمیت این ایام گفت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها و ازخودگذشتگی‌های رزمندگان اسلام است و باید این فرهنگ ارزشمند را میان نسل جوان ترویج و تقویت کنیم.

در ادامه سردار حکمتیان، فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه، افزود:تدابیر امام خمینی(ره) در دفاع مقدس اول و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در دفاع مقدس دوم نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی‌های ملت ایران داشت.

وی افزود: ایثار، انس با قرآن، شجاعت و ازخودگذشتگی از ویژگی‌های برجسته رزمندگان بود و اگر همراهی و حمایت مردم در صحنه نبود، این موفقیت‌ها حاصل نمی‌شد.

سردار حکمتیان با اشاره به حمایت ۳۶ کشور از رژیم بعث در جنگ تحمیلی گفت: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس همه دشمنان علیه ایران متحد شدند، امروز نیز حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی موجب تداوم تجاوزگری آنان است، اما همدلی و وحدت مردم ایران در برابر همه تهدیدها مشهود و الهام‌بخش است.

وی تاکید کرد: حاکمیت بدون حضور مردم معنا ندارد و امروز وظیفه ماست که با حفظ روحیه ایثار و مقاومت، دوستی و همبستگی را در جامعه تقویت کنیم.