هفتم مهرماه روز آتشنشانی و ایمنی، روز قدردانی از تلاش شبانهروزی آتشنشانان پر تلاش و ترویج گران فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرشتههای نجات که آتش عشق خدمت به خلق در وجودشان زبانه میکشد تا آتش سوزان و سوزنده حوادث را در زندگی مردم خاموش کنند.
مدیرمنطقه یک همدان سازمان آتش نشانی همدان گفت: در شهر همدان ۱۰ ایستگاه آتش نشانی با ۱۶۰ نیروی عملیاتی به طور شبانه روزی فعالیت میکنند.
حسینعلی قره باغی افزود: روزانه به طور متوسط ۵۰۰ تماس با ایستگاههای آتش نشانی از طریق شماره تلفن ۱۲۵ گرفته میشود که تنها ۲۵ تا ۳۰ مورد منجر به عملیات میشود و بیش از ۹۵ درصد آن مزاحمتهای تلفنی است.
او تصریح کرد: در ۶ ماهه امسال ۸۶۵ مورد عملیات اطفای حریق و ۴۰۴ امداد و نجات در همدان ثبت شده است.