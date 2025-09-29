رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، از رونمایی بسته‌ها و مجوز‌های سرمایه‌گذاری بی نام برای ارائه به سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: این بسته هفته سوم مهر برای نخستین بار در کشور در بجنورد رونمایی خواهد شد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای فرشید شکرخدایی، با اشاره به اینکه فعالان عرصه صنعت و بخش خصوصی نشست های متنوعی با کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران برگزار کرده است افزود: خروجی اول نشست این شد که تا یک ماه آینده تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی ایران و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی منعقد شود. خروجی دوم هم تشکیل کمیته مشترک دائمی برای تامین مالی بخش خصوصی کشور با بانک رفاه کارگران بود.

شکرخدایی گفت: سومین خروجی هم حضور فعال بازار سرمایه در همایش جذب سرمایه‌گذرای استان خراسان شمالی در بجنورد بود؛ همایشی که هفته سوم مهر ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و هماهنگی‌های آن را هم کمیسیون سرمایه‌گذرای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام خواهد داد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران افزود: در این همایش برای نخستین بار بسته‌ها و مجوز‌های سرمایه‌گذاری بی نام برای ارائه به سرمایه‌‎گذاران آماده شده است. طبق قانون تامین مالی، استانداری‌ها و در مجموع دستگاه‌های دولتی موظف هستند که همه مجوز‌ها را صادر و یک بسته سرمایه‌گذاری بی نام آماده کنند. یعنی اگر یک سرمایه‌گذار بسته را انتخاب کند، همه مجوز‌ها اعم از آب، برق، گاز و حتی زمین آن مشخص و آماده است و کار‌های اداری آن انجام شده و دیگر نیاز نیست که سرمایه‌گذار ماه‌ها وقت خود را صرف اخذ این مجوز‌ها کند.

وی ادامه داد: در این همایش، این بسته‌ها آماده رونمایی هستند و در هفته سوم مهر ماه برای نخستین بار در کشور رونمایی می‌شوند و در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهند گرفت. در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران از این حرکت حمایت خواهیم کرد و به اطلاع علاقمندان به سرمایه‌گذاری خواهیم رساند.

رئیس کمیسون سرمایه‌گذرای و تامین مالی اتاق ایران ضمن تمجید از این طرح، گفت: مدیران خراسان شمالی این جسارت را داشتند که طرح سرمایه‌گذاری بی نام را برای نخستین بار در کشور انجام دهند و سعی ما این است که این طرح در دیگر استان‌ها هم اجرا شود و آنها هم الگو بگیرند. البته طبق قانون همه استان‌ها موظف هستند که بسته‌های سرمایه‌گذاری بی نام را آماده کنند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه طرح مورد استقبال واقع شود، گفت: با توجه به اینکه در این طرح زمین مشخص است و مجوز‌های لازم از وزارت صمت، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و ... گرفته شده است، برای هر سرمایه‌گذاری بسیار جذاب‌تر است تا اینکه خود بخواهد درگیر کار‌های اداری شود و همه این مراحل را ماه‌ها و گاه سال‌ها انجام دهد. همه کار‌ها انجام شده است و فقط باید پول و سرمایه را بیاورند.

شکرخدایی ادامه داد: امیدواریم با برنامه جذب سرمایه‌گذار خارجی بتوانیم در این زمینه موفقیت‌های بیشتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تا آخر سال چند برنامه در این زمینه داریم گفت: برنامه‌ای در ارومیه برگزار شد و در کرمان هم در ماه‌های آینده برگزار می‌شود. امیدورایم بتوانیم رویداد‌های بیشتری برگزار کنیم تا سرمایه‌های بیشتری جذب کنیم.