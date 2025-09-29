پخش زنده
فرماندار رفسنجان از برداشت حدود ۷۰ هزار تن پسته در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این روزها برداشت محصول پسته در بزرگترین تولید کننده این محصول در کشوریعنی در شهرستان رفسنجان از رونق خاصی برخوردار است.
فرماندار رفسنجان گفت:در شهرستان رفسنجان ۸۰ هزار هکتار سطح زیر کشت پسته وجود دارد و برداشت از ۱۵ شهریورهرسال آغاز و تا اواخر مهر ماه نیز ادامه خواهد یافت .
رضایی افزود::بارونق فصل برداشت امسال بیش از ۱میلیون نفر کارگر روز از نقاط مختلف کشور مشغول برداشت در باغات هستند و به کمک کشاورزان آمده اند