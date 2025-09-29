یک قلاده خرس قهوه ای به حیوانات یکی از اهالی منطقه سردسیری کرک از توابع شهرستان چرام حمله و تعدادی از دام ها را تلف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رییس محیط زیست شهرستان چرام با بیان اینکه شهرستان چرام زیستگاه دو گونه نادر خرس قهوه ای و پلنگ است، گفت: این همزیستی اجباری و گسترش مناطق عشایری تعارضات مرگباری را رقم زده است که طبق گزارشات، ماهانه چندین حمله به انسان ها و دام ها می شود. آخش افزود: تا کنون 36 پرونده خسارت شامل حمله خرس، پلنگ و گراز در مناطق عشایری شهرستان چرام گزارش شد که پرونده آنها تکمیل و جهت جبران خسارت به بیمه ارسال شد. وی ادامه داد: حمله خرس به حیوانات چوپان را بررسی و خسارات وارده بعد از طی مراحل قانونی جبران می شود.