محمود رهداری کشاورز نمونه و نوآور ایلامی، در آستانه سال زراعی ۱۴۰۴ از کاهش چشمگیر مصرف آب و افزایش بهرهوری در مزرعه خود با استفاده از روشهای نوین آبیاری و فناوریهای هوشمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمود رهداری کشاورز نمونه استان ایلام و عضو مجمع ملی کشاورزی کشور، تجربیات و دستاوردهای خود در زمینه بهکارگیری روشهای نوین آبیاری، کشاورزی حفاظتی و فناوریهای هوشمند در مزرعه را تشریح کرد.
وی با اشاره به چالشهای پیشین در مدیریت منابع آب و خاک، افزود: با اجرای سیستمهای نوین آبیاری از جمله آبیاری قطرهای و کلاسیک پایه ثابت، موفق به کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در مزرعه شدهایم.
این کشاورز نوآور همچنین اجرای شیوههای کشاورزی حفاظتی را در راستای حفظ منابع خاک و افزایش بهرهوری موثر دانست و افزود: بهرهگیری از دستگاه کشت مستقیم، علاوه بر کاهش مصرف سوخت، به حفظ رطوبت خاک، افزایش مواد آلی و کنترل فرسایش کمک شایانی کرده است.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در کشاورزی، از اجرای آبیاری هوشمند در مزرعه خود خبر داد و گفت: با استفاده از سیستم آبیاری هوشمند، آبیاری براساس نوع خاک و نیاز واقعی گیاه بهصورت هدفمند انجام میشود که این امر ضمن بهینهسازی مصرف منابع، باعث کاهش بیماریهای گیاهی و استفاده حداقلی از نهادههای شیمیایی شده است.
این کشاورز نمونه استان ایلام با تاکید بر نقش آموزش و ترویج در توسعه کشاورزی نوین، اعلام کرد: مزرعه اینجانب با همکاری سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی، به عنوان پایگاه آموزشهای ترویجی برای تبادل دانش میان کشاورزان و کارشناسان انتخاب شده است.
محمود رهداری کشاورز نمونه از مسئولان خواست تا از کشاورزان آماده برای اجرای مزرعه پایلوت آبیاری هوشمند در استان ایلام حمایت کنند.