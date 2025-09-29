به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به همت دو بازیگر طنز یزدی، پویشی با نام تولد آزادی در استان اجرا شده است و متولدین هر ماه می‌توانند برای ماندگار شدن این روز از زندگی خود مبلغی را جهت آزادی زندانیان غیر عمد اهدا کنند.

این هنرمندان با انتشار ویدیویی از مردم خواستند به جای برگزاری تولد‌های پر هزینه و تشریفات، اقدام به برگزاری جشن‌های ساده کرده و بخشی از این هزینه‌ها را به آزادی زندانیان غیر عمد اختصاص دهند.

با برپایی این پویش در شهریورماه مبلغ ۹۰ میلیون تومان جمع آوری شد که به آزادی یک مادر زندانی غیرعمد اختصاص یافت.