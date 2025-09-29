به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، وزیر منابع آبی چین، گفت: سرمایه‌گذاری تکمیل‌ شده در زمینه ایجاد تاسیسات حفاظت از آب در سال ۲۰۲۲ برای اولین بار از مرز یک تریلیون یوان فراتر رفت و رکورد تاریخی را برای سه سال متوالی شکست.

لی گوویینگ با بیان اینکه تا سال ۲۰۲۴، این رقم به ۱.۳۵۲۹ تریلیون یوان رسید گفت: سرمایه‌گذاری تکمیل‌شده در ایجاد تاسیسات حفاظت از آب در آخرین برنامه پنج ساله در چین از ۵.۴ تریلیون یوان فراتر رفته است که ۱.۶ برابر سرمایه‌گذاری در طول برنامه پنج ساله قبلی است.

به گفته این مقام چینی تا پایان سال ۲۰۲۴، چین ۹۵ هزار مخزن آب، ۲۰۰ طرح انتقال آب بزرگ و متوسط، ۶ هزار و ۹۲۴ منطقه آبیاری بزرگ و متوسط ​​و ۳۱۸ هزار کیلومتر دیواره ساحلی احداث کرده است که بزرگترین و جامع‌ترین سیستم زیرساخت حفاظت از آب در جهان را با گسترده‌ترین پوشش جمعیتی تشکیل می‌دهد.