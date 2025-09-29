

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر کشور سال ۱۴۰۴ از پنجم تا دهم مهرماه به میزبانی بناب در آذربایجان شرقی پیگیری می‌شود.

بر این اساس، مسابقات گروه سنی کمتر از ۱۸ سال که از شنبه پنجم مهر آغاز شده بود، امروز (دوشنبه هفتم مهر) با قهرمانی تیم گلستان به پایان رسید.

در مرحله یک چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و دیدار رده‌بندی و فینال این رقابت‌ها هشت دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

مرحله یک چهارم نهایی

تهران (۱) ۲ – آذربایجان (۶) صفر (۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۱)

هرمزگان ۲ – آذربایجان (۳) صفر (۲۱ بر ۷ و ۲۱ بر ۸)

آذربایجان شرقی (۱) یک – تهران (۲) ۲ (۲۱ بر ۱۹، ۱۵ بر ۲۱ و ۱۲ بر ۱۵)

گلستان (۱) ۲ – آذربایجان (۷) صفر (۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۶)

مرحله نیمه‌نهایی

گلستان (۱) ۲ – تهران (۲) صفر (۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۹)

تهران (۱) ۲ – هرمزگان یک (۲۱ بر ۱۶، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۰)

دیدار رده‌بندی

تهران (۲) صفر – هرمزگان ۲ (۱۲ بر ۲۱ و ۱ بر ۲۱)

دیدار فینال

گلستان (۱) ۲ – تهران (۱) ۱ (۱۷ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۴ و ۱۶ بر ۱۴)

رده بندی چهار تیم برتر مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۱۸ سال دختر به قرار زیر است:

۱ - گلستان یک: (مرینا کاظمی- یارا آق ارکاکلی)

۲ - تهران یک: (باران عبدالحسین زاده-ملینا محمدی)

۳ - هرمزگان: (فاطمه ملایی پلی- مریم خمیری پور)

۴ - تهران دو: (هلنا درویشی-نگار نامداری)