پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه توانمندی صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی در محوطه جهاد کشاورزی گلستان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ نمایشگاه توانمندی صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی یک روزه بود و در محوطه جهاد کشاورزی گلستان برپا شده بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت : ۸۵ صندوق کار آفرینی خرد زنان روستایی و عشایری در گلستان داریم که نمایشگاه یک روزه در جهاد کشاورزی استان در اختیار آنان قرار داده ایم.
ابراهیم هزار جریبی افزود: برخی از محصولات این نمایشگاه به کشورهای همسایه صادر می شود
نمایشگاه بانوان یک شنبه های هر هفته در محوطه جهاد کشاورزی گلستان دایر است.