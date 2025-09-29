به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر درمانگاه بسیجیان نبی اکرم (ص) تایباد گفت: این بخش با مساحت ۲۰۰ متر مربع،مجهز به ۳ دستگاه تصویربرداری فک و دهان، رادیوگرافی دیجیتال و سونوگرافی سه‌ بعدی رنگی است.

مرتضی بهجتی افزود: در این بخش ۷ نفر به عنوان نیروی کار شامل ۲ متخصص رادیولوژی، ۳ پرتونگار و ۲ پذیرش‌کننده مشغول به کار شده‌اند و تمامی خدمات تصویربرداری پزشکی با فعالیت بخش رادیولوژی درمانگاه نبی اکرم (ص) تایباد در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار خواهد گرفت و مردم این شهرستان مرزی از صرف هزینه‌های بالا و سفر به شهر‌های همجوار بی‌نیاز شدند.

درمانگاه بسیجیان نبی اکرم (ص) تایباد در سال ۱۳۹۳ با زیر بنای هزار متر مربع و در ۴ طبقه ساخته شد که هم‌اکنون دارای ۲۰ بخش درمانی است و به طور متوسط دارای ۱۵ هزار نفر مراجعه‌ کننده در ماه است.