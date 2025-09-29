به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش‌نشان مانور آموزشی و عملیاتی درهنرستان دخترانه فرخ‌شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست آتش نشانی فرخ شهرگفت: به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش‌نشان، یک مانور آموزشی و عملیاتی با حضور نیرو‌های آتش‌نشانی، مسئولان شهری و جمعی از دانش‌آموزان در هنرستان دخترانه ستایش فرخ‌شهر برگزار شد.

شهباز افزود: این مانور در بخش‌های نجات دانش‌آموزان از طبقات بالایی ساختمان هنگام وقوع حریق،اطفای حریق با استفاده از کپسول‌های آتش‌نشانی و خاموش‌کردن خودروی در حال آتش‌سوزی، نجات مصدومان با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی برش هیدرولیک بود.

به گفته وی: ارتقای فرهنگ ایمنی، افزایش آمادگی دانش‌آموزان در شرایط بحران از اهداف این رزمایش بود.

همچنین در پایان مراسم، به پاس قدردانی از تلاش‌ها، شجاعت و فداکاری‌های نیرو‌های خدوم آتش‌نشانی فرخ‌شهر، با اهدای لوح سپاس از آنان تجلیل شد.