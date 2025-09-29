سبک زندگی سالم مهمترین عامل در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی
متخصص قلب و عروق مرکز آموزشی درمانی شهید صادق گنجی برازجان میگوید: رعایت سبک زندگی سالم و تناسب اندام از مهمترین عوامل در پیشگیری بیماریهای قلبی عروقی است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر خیرالنساء حاجیزاده اهرمی به مناسبت روز جهانی قلب اظهار کرد: قلب انسان مهمترین عضو بدن است که از ابتدای آغاز زندگی جنینی تا پایان عمر همواره در حال فعالیت بوده و بیوقفه کار میکند.
وی افزود: متأسفانه بیماریهای قلبی عروقی مهمترین علل مرگومیر در سراسر جهان، ایران و به تبع آن استان بوشهر است که میطلبد که قبل از ابتلای به بیماری، از قلب خودمان محافظ کنیم.
این متخصص قلب و عروق، محافظ از قلب و رسیدگی به این عضو حیاتی را مهم خواند و بیان کرد: خوشبختانه با رعایت رژیم غذایی بهینه و ورزش مناسب تا حدود بهنسبت زیادی میتوانیم از مشکلات قلبی عروقی در امان باشیم.
وی اشاره داشت: با مصرف غذاهای سالم، کمچرب، کمنمک، مصرف سبزیجات و میوههای تازه و انجام فعالیتهای ورزشی و کاهش چربی دور شکم، کاهش وزن، کنترل استرس در زندگی، و همچنین پرهیز از مصرف غذاهای فست فود و فرآوری شده از جمله مواردی است که به سلامت قلب ما کمک میکند.
دکتر حاجیزاده اهرمی شعار جهانی روز قلب امسال را "قلب شما شایسته توجه است و هیچ ضربان قلبی را از دست ندهید " عنوان کرد و مصرف دخانیات را در ابتلای به بیماریهای قلبی عروقی مضر دانست و گفت: متأسفانه مصرف دود غلیظ دخانیات از جمله سیگار و قلیان که امروز در بین افراد جامعه بخصوص جوانان شیوع دارد، باعث گرفتگی عروق قلبی شده و زمینهساز بروز سکتههای قلبی خواهد شد.
متخصص قلب و عروق مرکز آموزشی درمانی شهید صادق گنجی برازجان اظهار کرد: علائم بیماریهای قلبی و عروقی بهطور معمول دیر در بدن افراد ظاهر میشود، بنابراین مردم به محض احساس درد در قفسه سینه تا قبل از ایجاد مشکل حاد قلبی، با مراجعه به پزشک متخصص قلب و عروق، نسبتبه انجام معاینه، چکاپ و آزمایشهای لازم اقدام کنند.