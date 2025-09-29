مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی: ۹۶ درصد پرونده‌های تشکیل شده در رابطه با قاچاق کالا و ارز منتج به صدور حکم شده است.

رسیدگی به هزار و ۳۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از رسیدگی به هزار و ۳۰۰ فقره پرونده قاچاق کالا در شعب استانی این سازمان خبر داد.

سعید نورالهی گفت: در همین راستا ۴۶۰ میلیارد تومان محکومیت جزایی نقدی برای محکومین صادر شد که ۷۳ میلیارد تومان آن وصول و به خزانه دولت واریز شده است.

او به قاچاقچیان کالا و ارز هشدار داد، تعزیرات حکومتی امسال به شکل مخصوص موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود دارد و با متخلفین برخورد جدی خواهد شد.