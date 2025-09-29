دستگيری عاملان نزاع دسته جمعی در خرم آباد
فرمانده انتظامی خرم آباد از دستگيری هفت عامل درگيری دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستا
ن ؛ سرهنگ محمد ملکشاهی گفت: در پی اعلام مرکز فوريت های پليس ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دسته جمعی در يکی از مناطق اين شهرستان، گروههای گشت انتظامی به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامی خرم آباد افزود: پس از حضور مأموران کلانتری ۱۹ بدرآباد مشخص شد، درگيری با سنگ و چوب منجر به مصدوميت چند نفر شده که در یک عمليات ضربتی هفت عامل نزاع و درگيری شناسايی و دستگير شدند.
سرهنگ ملکشاهی با اشاره به اينکه علت درگيری ، اختلاف ملکی بوده ،گفت: متهمان پس از تشکيل پرونده به مراجع قضایی شهرستان معرفی شدند.