به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داور نامدار در حاشیه آیین آغاز سال جدید زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در سالن اجلاس سران تهران گفت: به منظور حمایت از تولید در بخش‌ کشاورزی، سازمان امور اراضی کشور در یک سال گذشته دولت چهاردهم بیش از ۵۳ هزار هکتار از زمینهای مستعد را به بخش تولیدات کشاورزی اختصاص داد.

وی افزود: علاوه بر این، بیش از ۱۱ هزار هکتار از زمینهای کشور نیز در حوزه صنعت و فعالیت‌های غیرکشاورزی به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی واگذار شده است.

سرپرست سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر اهمیت حفظ کاربری زمینهای کشاورزی گفت: زمین به عنوان بستر اصلی تولید در تمامی حوزه‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این راستا سازمان امور اراضی، حفظ کاربری زمینهای کشاورزی را در اولویت کاری خود قرار داده و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد قانونی خواهد کرد.

داور نامدار در ادامه به اقدامات این سازمان در زمینه رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و گفت:پارسال حدود دو میلیون هکتار از زمینها مشمول رفع تداخلات بررسی و تعیین تکلیف شد. این اقدام نقش مهمی در حل‌ و فصل اختلافات بین کشاورزان و بهره‌برداران با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه داشته و از ارجاع پرونده‌های متعدد به مراجع قضایی جلوگیری کرده است.