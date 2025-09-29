پخش زنده
نماینده ولیفقیه در مازندران، اقامه نماز و دین را اصل بنیادین مسئولیت اجتماعی دانست و بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه جمعیت، ازدواج و تربیت دینی دانشآموزان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله محمدی لائینی نماینده ولیفقیه در مازندران با حضور در جمع نمازگزاران ادارهکل آموزشوپرورش استان، ضمن افتتاح ساختمان جدید نمازخانه این اداره، بر اهمیت اقامه دین در جامعه و نقش کلیدی آموزشوپرورش در تربیت نسل آینده تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ما از بار سنگین امانت و مسئولیتها جز با اقامه دین نمیتوانیم بیرون برویم، اظهار داشت: در دین، دو وظیفه داریم؛ یکی فردی که هر شخص باید دیندار و ملتزم باشد، و دیگری اجتماعی که باید دین را در جامعه اقامه و گسترش دهیم.
آیتالله محمدی لائینی افزود: اگر کسی بگوید من شخصاً ملتزم هستم اما وظیفهای در قبال اقامه دین در جامعه ندارم، این نگاه خیانت به دین است.
وی آموزشوپرورش را خانواده بزرگ جامعه دانست و گفت: مدیران و معلمان باید هم خود دیندار باشند و هم در تربیت دینی فرزندان این سرزمین نقشآفرینی کنند. امروز بیش از ۵۲۸ هزار دانشآموز مازندرانی در این خانواده بزرگ حضور دارند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با انتقاد از برخی جریانهای غربزده و روشنفکرنما گفت: کسانی که تصور میکنند با کپیبرداری از الگوهای غربی به تمدن میرسیم، بزرگترین ضربه را به فرهنگ و هویت ما زدهاند.
وی با تأکید بر اینکه داشتن دیدگاه اقامه نمازی» برای مدیران و معلمان یک اصل است، اظهار داشت: آسیبهای اجتماعی مانند کاهش جمعیت، تأخیر ازدواج، زاد و ولد اندک و پیری جمعیت از جمله چالشهای امروز مازندران است که نیازمند فرهنگسازی جدی از امروز هستند.
آیتالله محمدی لائینی در پایان با اشاره به ضرورت آگاهیبخشی به نسل جوان گفت: رژیم کودککش، دانشآموزکش و جنایتکار اسرائیل باید به دانشآموزان معرفی شود تا با شناخت دشمنان، در مسیر عزت و استقلال گام بردارند.