به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی افزود: امسال به علت سرمای دیررس بهاره تولید سیب در مراغه ۶۵ درصد کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: امسال از کل تولید حدود ۸۰ درصد محصولِ درجه یک و ممتاز و ۲۰ درصد صنعتی و درجه ۲ روانه بازار‌های منطقه و صنایع تبدیلی خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: با وجود کاهش چشمگیر تولید، همچنان مراغه جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب کشور حفظ کرده است و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات ایفا می‌کند.

خرسندی ادامه داد: شهرستان مراغه ۲۶ هزار هکتار باغ دارد که از این میزان ۱۸ هزار هکتار آن باغهای سیب است.

کارشناسان بخش کشاورزی معتقد هستند استمرار سرمای دیررس و تغییرات اقلیمی، تهدیدی جدی برای باغداران منطقه محسوب می‌شود و لزوم استفاده از فن آوری‌های نوین نظیر نصب سایبان باغی و تولید در شرایط کنترل شده و حمایت‌های بیمه‌ای، تسهیلاتی و توسعه صنایع فرآوری بیش از پیش احساس می‌شود تا از زیانهای اقتصادی کشاورزان کاسته شود و ارزش افزوده تولید در منطقه باقی بماند.