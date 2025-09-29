آغاز طرح سنجش نوآموزان از ۱۰ مهر درپایگاههای جامع کهگیلویه و بویراحمد
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کهگیلویه و بویراحمد از آغاز طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیشدبستانی از ۱۰ مهرماه درتمامی پایگاههای جامع استان خبر داد
بختیاری گفت: سن ورود به پایگاههای سنجش از ۴ سال به بالا پیشبینی شده و دانشآموزانی که در سالهای گذشته به هر دلیل موفق به انجام سنجش نشدهاند، میتوانند به این پایگاهها مراجعه کنند.
وی با تاکید بر اینکه انتظار داریم اولیای دانشآموزان پیشدبستانی، نوبتگیری را بهموقع انجام دهند تا در صورت وجود مشکلات بینایی، شنوایی، گفتاری یا حرکتی، مداخلات لازم پیش از ورود به دبستان آغاز شود افزود: تأخیر در مراجعه موجب کاهش فرصت مداخله و ایجاد ازدحام در روزهای پایانی خواهد شد.
بختیاری با اشاره به فعالیت سامانه «سیرت دو» در تمامی مناطق استان اظهار داشت: در شهر یاسوج ۴ پایگاه و در سایر شهرستانها نیز پایگاههای جامع مستقر شدهاند. فرآیند سنجش شامل ارزیابی بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی، تواناییهای حرکتی، بهداشت دهان و دندان و سایر شاخصهاست و تمامی خدمات بهصورت رایگان ارائه میشود.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان تصریح کرد: هماکنون ۹۹ مدرسه استثنایی با ۹۱۳ دانشآموز در استان فعال است و حدود ۷۰۰ دانشآموز دیگر نیز در قالب طرح تلفیق فراگیر در مدارس عادی تحصیل میکنند. برای این دانشآموزان معلمان رابط و نیروهای توانبخشی نیز در نظر گرفته شده است.
وی کمبود فضای آموزشی را یکی از چالشهای جدی استان بهویژه در شهر یاسوج عنوان کرد و گفت: در حوزه آموزش کودکان اوتیسم و متوسطه حرفهای پسران نیازمند فضاهای جدید هستیم. هرچند یک پروژه ساختمانی با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست، اما همچنان نیاز به حمایت خیرین و دستگاههای مرتبط داریم.
بختیاری با اشاره به مشکلات سرویس ایابوذهاب دانشآموزان استثنایی افزود: اگرچه بخشی از هزینهها توسط دولت پرداخت میشود، اما انتظار میرود شهرداریها نیز طبق قانون هفتم توسعه سهم خود را در این زمینه ایفا کنند. متأسفانه تاکنون همکاری جدی از سوی شهرداری یاسوج صورت نگرفته است.
وی در پایان از خانوادهها خواست با مراجعه زودهنگام به پایگاههای سنجش، ضمن پیشگیری از بروز مشکلات آموزشی، زمینه بهرهمندی فرزندان خود از خدمات توانبخشی و مشاورهای را فراهم کنند و تأکید کرد: هدف اصلی ما شناسایی بهموقع مشکلات و فراهمکردن بستر آموزش برابر برای همه کودکان است.