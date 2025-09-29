پخش زنده
امروز: -
درنشست شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت ازخانم سحر امامی مجری شبکه خبر، راوی شجاع جنایتهای رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در نشست شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، که امروز به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین سید عبدالفتاح نواب، سرپرست حجاج ایرانی، برگزار شد، از اقدام شجاعانه خانم سحر امامی، مجری شبکه خبر، در لحظه حملات رژیم صهیونیستی به ساختمان صداوسیما تقدیر به عمل آمد.
در این نشست که رئیس سازمان حج و زیارت، معاونین و جمعی از مدیران حضور داشتند، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، اقدام شجاعانه خانم امامی در آن لحظه حساس را «امداد الهی توأم با صفای باطن» توصیف کرد و تصریح کرد:
«ایشان در آن لحظه نقشهای مادری، همسری و… خود را پشت سر گذاشت و به قول شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، بهعنوان مدافع حرم آماده جانفشانی شد و با ندای “الله اکبر”، امید و دلگرمی را به مردم این سرزمین، فلسطین و غزه بخشید.»
حجتالاسلاموالمسلمین نواب در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش برجسته ایرانیان در طول تاریخ و خادمی آنان برای پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، به حدیث رسول اکرم (ص) اشاره کرد که فرمودند: «اگر دانش [علم] به ستاره ثریا بسته باشد و در آسمانها آرام گیرد، مردانی از سرزمین سلمان (ایران) بدان دست مییابند.»
تقدیر از جنس نور و معنویت
در ادامه نشست، خانم سحر امامی ضمن ابراز احترام به ملت سرافراز ایران، هدیه اعطایی بعثه مقام معظم رهبری و مجموعه حج و زیارت برای تشرف به سرزمین وحی را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: «دو سه روز پس از حمله بود که هنگام ورود به استودیو برای مصاحبه، خبر اعطای هدیه تشرف به سرزمین وحی را شنیدم و بسیار خوشحال شدم؛ هدیهای که بزرگترین هدیه در زندگی خود میدانم.»
وی با تأکید بر عشق و علاقه وافر خود به ایران، افزود: «خدا را شاکرم که توانستم در آن لحظه از نقش مادری و همسری عبور کنم و در کنار افرادی که از نام وطن و سرزمین ایران اسلامی دفاع کردند، بایستم و امیدوارم خدمتگزار خوبی برای جمهوری اسلامی ایران باشم.»
گفتنی است، به پاس شجاعت و ایستادگی خانم امامی، سرپرست حجاج ایرانی و مجموعه حج و زیارت با تشرف ایشان و همسرشان به عمره مفرده از این مجری شجاع شبکه خبر تقدیر به عمل آوردند.
متن لوح تقدیر
بر اساس این گزارش، در لوح تقدیر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به خانم امامی آمده است:
«در روزهای جنایت و جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم و زیرساختهای غیرنظامی کشورمان از جمله صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، سرکار خانم سحر امامی، گوینده محترم شبکه خبر، در قامت بانویی تربیت یافته مکتب حضرت زینب (س)، در حماسهای با رجز “الله اکبر”، درس پایداری در راه حق را به همگان آموخت و موجب رضایت و تمجید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفت. این بانوی شجاع و جانبرکف ایرانی، همچون دیگر مجاهدان عرصه خبر و رسانه، با وجود تعرض رژیم صهیونیستی برخلاف تمام قوانین بینالمللی به ساختمان رسانه ملی، تا آخرین لحظه به اتفاق همکاران خود صحنه را حفظ کرد و ایستادگی ملت سرافراز و مقتدر ایران اسلامی در برابر جنایتهای دشمن صهیونیستی در حمله به اهداف غیرنظامی را به جهان مخابره کرد.»