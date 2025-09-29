مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از تشکیل پرونده برای ۵۷ واحد مشاور املاک متخلف خبر داد و گفت: در صورت تکرار تخلف، پروانه فعالیت آنان باطل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از اجرای طرح نظارتی ویژه بازار مسکن و مشاوران املاک با حضور روسای شعب تعزیرات، کارشناسان ثبت اسناد و املاک، نماینده دادستان و بازرسان اتحادیه خبر داد.

وی گفت: در این طرح، تخلفاتی نظیر ثبت نکردن معاملات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، صادر نکردن صورتحساب، نداشتن نرخ‌نامه و نداشتن پروانه کسب مورد بررسی قرار گرفت و برای متخلفان پرونده تشکیل شد.

حسام با اشاره به عملکرد گشت‌های مشترک افزود: از ابتدای شهریورماه تاکنون، ۲۲ اکیپ گشت مشترک از ۹۲ واحد مشاور املاک بازرسی کردند که در نتیجه آن، برای ۵۷ واحد متخلف پرونده در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تأکید کرد: در صورت تکرار تخلف توسط متصدیان مشاورین املاک، علاوه بر جریمه سنگین، پروانه فعالیت آنان باطل خواهد شد و دیگر مجاز به ادامه فعالیت در این حرفه نخواهند بود.

وی در پایان از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه مشاوران املاک، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ یا شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ اعلام کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.