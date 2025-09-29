پخش زنده
یازدهمین همایش بینالمللی شمس تبریزی با محور بررسی اندیشههای شمس و مولانا امروز در خوی کار خود را آغاز کرد.
مسعود امید دبیر علمی همایش شمس تبریزی، درگفتگو با خبرگزاری صداوسیما آذربایجان غربی گفت: امسال در مجموع ۱۶۰ مقاله از کشورهای مختلف به دبیرخانه این همایش ارسال شد که از میان آنها ۲۲ مقاله برگزیده برای چاپ و انتشار انتخاب شده است. همچنین ۱۴ مقاله بهصورت سخنرانی و ۵ مقاله در قالب نشست تخصصی ارائه میشود.
دکتر امید افزود:در روز نخست، ۱۱ مقاله بهصورت حضوری و مجازی ارائه شد. استادانی از کشورهای ترکیه، افغانستان و پاکستان بههمراه ایران در این نشست حضور داشتند و علاوه بر آن، پژوهشگرانی از آلمان و تاجیکستان بهصورت آنلاین به ارائه مقالات خود پرداختند.
اساتید حاضر در سخنرانیهای امروز با موضوعاتی همچون جایگاه شمس در پیوند عرفان اسلامی، تأثیر اندیشه شمس بر مولانا، و بازتاب آموزههای شمس در ادبیات معاصر، به تبیین ابعاد علمی و فرهنگی این عارف نامدار ایرانی پرداختند.
یازدهمین همایش بینالمللی شمس تبریزی با مشارکت استادان و پژوهشگران داخلی و خارجی طی دو روز در خوی ادامه خواهد داشت.