سرپرست اداره ایمنی و ترافیک مازندران از شناسایی بیش از ۲۲ هزار تخلف در ناوگان عمومی استان طی شش ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محسن یمینی سرپرست اداره ایمنی و ترافیک ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه بر ناوگان عمومی حملونقل گفت: در شش ماه گذشته، ۱۲ هزار دستگاه ناوگان عمومی در محورهای مواصلاتی استان مورد بازدید و کنترل قرار گرفت که در نتیجه آن، ۲۲۴۰۰ مورد تخلف احصاء شد.
وی افزود: این تخلفات پس از بررسی در دبیرخانه کمیسیونهای مربوطه شامل ماده ۱۱ رانندگان، ماده ۱۲ شرکتها و ماده ۱۴ مالکین وسایل نقلیه طرح و منجر به صدور رأی قانونی خواهد شد.
یمینی با اشاره به اهداف این طرح اظهار داشت: طرح کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه عمومی از جمله ناوگان حامل مواد خطرناک، اتوبوسها، مینیبوسهای برونشهری و سایر وسایل نقلیه عمومی، با هدف ارتقای ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات و فوتیهای جادهای اجرا شده است.
وی ادامه داد: این طرح بهصورت گشتهای مشترک میان ادارات راهداری و حملونقل جادهای شهرستانها و پلیس راه، در محورهای پرخطر و پرتردد استان انجام میشود و شامل بازدیدهای میدانی، کنترل مدارک و تجهیزات ایمنی ناوگان عمومی در طول مسیر و محلهای توقف مانند پایانههای مسافری و مقابل پلیس راهها است.
سرپرست اداره ایمنی و ترافیک استان مازندران در پایان تأکید کرد: این طرح بهمنظور بازدارندگی، شناسایی و اعمال قانون بر تخلفات رانندگی و همچنین ارتقای ایمنی تردد، بهصورت مستمر توسط این ادارهکل و قرارگاه پلیس راه استان در حال اجراست.