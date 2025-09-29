

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرمربی تیم ملی جوانان بوچیا کشور گفت: چهارمین اردوی تیم ملی جوانان بوچیا از پنجم مهرماه در مشهد آغاز شده است و تا دوازدهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

وحید نیک فرجام افزود: این اردو با حضور ۱۶ ورزشکار در ۴ کلاس بوچیا در حال برگزاری است و ۸ ورزشکار آقا و ۸ ورزشکار خانم در این اردو حضور دارند.

وی ادامه داد: تیم ملی بوچیای جوانان کشورمان بعد از این اردو ۳ اردوی دیگر تا مسابقات پار آسیایی امارات در پیش دارند.

بوچیا کاران جوان ایران از سوم آذر ماه در مسابقات پارا آسیایی امارات در شهر شرکت خواهند کرد.