نخستین شناور پایشی محیط زیستی خلیج فارس در آستانه به‌آب اندازی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: نخستین شناور پایشی محیط زیستی خلیج فارس در صنایع کشتی‌سازی شهید محلاتی بوشهر در حال ساخت است و به‌زودی تکمیل و به آب انداخته می‌شود.