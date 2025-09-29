بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عبدالرحمن مرادزاده از آباندازی نخستین شناور پایشی محیط زیستی خلیج فارس در آبان امسال خبر داد و گفت: این شناور با همکاری صنایع کشتیسازی شهید محلاتی ساخته شده و نقش کلیدی در حفاظت از منابع آبی استان ایفا میکند.
وی با اشاره به مراحل پیشرفته ساخت این شناور، اظهار کرد: شناور تحقیقاتی محیط زیست با بدنه آلومینیومی تندرو با قابلیت دریانوردی و مانور بالا و مجهز به سامانه رانش شفت و پروانه است که وظیفه گشتزنی و نظارت در سواحل و حفاظت از زیست بوم دریا بر عهده دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: کشتی محیطبان دریا با مبلغی افزون بر ۸۰ میلیارد تومان در مراحل نهایی ساخت قرار دارد و بهزودی آباندازی خواهد شد.
مرادزاده عنوان کرد: این شناور تحقیقاتی پایشی به طول ۱۴ و عرض ۴ متر، آبخور ۷۱ سانتیمتر و وزن ۲۰ تن، از سوی صنایع کشتیسازی شهید محلاتی ساخته شده است.
وی ادامه داد: این شناور با ظرفیت شش سرنشین و دو خدمه ثابت، قدرت موتور ۶۰۰ اسب بخار، سرعت کروز ۲۲ گره دریایی و حداکثر سرعت ۳۰ گره دریایی، قابلیت برد دریانوردی تا ۲۵۰ مایل در خلیجفارس را دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر گفت: این شناور پس از آباندازی، عملیات نمونهبرداری و پایش آلودگیهای دریایی، همچنین پایش مناطق حساس دریایی و مناطق تحت مدیریت اداره کل محیط زیست استان بوشهر را انجام خواهد داد و امکان شناسایی و مقابله با بحرانها و مخاطرات زیست محیطی در سواحل و آبهای خلیج فارس را فراهم میکند.
این اقدام، بنا به گفته مرادزاده، نقطه عطفی در پایش و حفاظت زیستبوم آبی استان است و زمینه را برای توسعه همکاریهای علمی، صنعتی و محیط زیستی در منطقه فراهم خواهد ساخت.
راهاندازی کشتی محیطبان، یک گام اساسی در تقویت توان فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان و پاسخگویی به بحرانهای زیستمحیطی دریایی خلیج فارس است.
این طرح میتواند الگویی برای دیگر مناطق ساحلی کشور جهت تأمین تجهیزات تخصصی تحقیقاتی و پایشی باشد.