پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از تأمین مناسب و عرضه مرغ گرم با قیمت مصوب در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی گفت: مرغ گرم به میزان کافی و با قیمت مصوب در بازار موجود است و شهروندان میتوانند، نیازهای خود را در این زمینه و سایر کالاهای اساسی بدون دغدغه تأمین کنند.
او تصریح کرد: در صورت نیاز، مرغ منجمد نیز به میزان کافی ذخیرهسازی شده و با قیمت مصوب ۹۰ هزار تومان در اختیار مصرفکنندگان قرار خواهد گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از حضور مستمر گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی در بازار خبر داد و گفت: این گشتها به صورت شبانهروزی فعال هستند و با معدود سودجویان و متخلفان با قاطعیت برخورد خواهند کرد.
مرضیه یونسی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.