به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵۰ طرح گردشگری در گیلان در دست ساخت است گفت: ساخت ۷ هتل چهارستاره و ۶ هتل پنج ستاره هم جزو همین طرح هاست که در حال حاضر بین ۴۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت کار دارند.

وی گفت: بخش خصوصی برای اجرای این ۲۵۰ طرح گردشگری ۳۰۴ همت هزینه می‌کند.

استاندار به توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان اشاره کرد و گفت: امسال ۳۰۰ تخت اقامتی به ظرفیت گردشگری استان اضافه خواهد شد.