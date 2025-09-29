امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

انتقال آب دریای عمان به اصفهان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۷- ۱۶:۳۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
۱۴۰۴-۰۷-۰۶
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
۱۴۰۴-۰۷-۰۷
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
خبرهای مرتبط

افتتاح طرح اضطراری تقویت خط انتقال آب شهرستان فسا

اجرای مرحله اول طرح آبرسانی از پلنگ دره به بجنورد

تکمیل طرح انتقال آب زیاران به بیلقان کرج تا ۱۰ روز آینده

برچسب ها: انتقال آب دریا ، دریای عمان ، استان اصفهان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 