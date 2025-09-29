رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به سفر اخیر هیات ایرانی به لبنان برای شرکت در نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، تأکید کرد که جبهه مقاومت علی‌رغم حملات رژیم صهیونیستی، قوی‌تر از گذشته باقی مانده و عزت جمهوری اسلامی ایران نیز در سطح منطقه حفظ شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید اوحدی در دویست و نود و سومین جلسه مشاوران وزرا در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) افزود: این سفر در شرایط حساس امروز منطقه، اقدامی ضروری و ارزشمند بود، خدا را شاکریم که مراسمی در شأن بزرگ مجاهد تاریخی، سیدحسن نصرالله برگزار شد.

وی این حضور را نشانه وحدت و انسجام ملی دانست و اظهار کرد: این سفر، جلوه‌ای از عزت جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه بود و نشان داد که همچنان مقاومت، محور عزت و استقلال ملت‌های آزاده است.

اوحدی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره جبهه مقاومت، گفت: حضرت آقا فرمودند که با وجود حملات رژیم صهیونیستی به عزیزترین شخصیت‌های لبنان و حتی مقر‌های اصلی مقاومت، نه‌تنها این جریان تضعیف نشد بلکه قوی‌تر از گذشته شده است. این جنایت‌ها که در تاریخ معاصر و پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده، عمق وحشی‌گری رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد، اما به‌روشنی شاهد افول این رژیم هستیم.

وی با بیان اینکه «دنیای وحشی‌گری و تروریسم رسانه‌ای است»، خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش تلاش دارند چهره مقاومت را تخریب کنند، اما خون شهدا و مظلومیت ملت‌های مقاوم، خود بزرگ‌ترین سرمایه برای استمرار این مسیر است.

معاون رئیس جمهور با مرور روز‌های دفاع مقدس بر اهمیت درس‌آموزی از آن دوران تأکید کرد و افزود: دشمن در آن هشت سال تمام ظرفیت خود را به میدان آورد، اما آنچه نصیب ملت ایران شد عزت و اقتدار بود. حتی در شرایطی که برخی قدرت‌ها به‌دنبال نابودی ایران بودند، قدرت بازدارندگی کشور تثبیت شد و امروز همان مسیر با قوت ادامه دارد.

وی یادآور شد: عمق جنایاتی که امروز علیه مردم بی‌گناه لبنان و فلسطین صورت می‌گیرد، از برخی مقاطع دفاع مقدس هم سنگین‌تر است، اما همان‌گونه که در آن سال‌ها پیروزی و عزت نصیب ملت ایران شد، امروز نیز جبهه مقاومت سربلندتر از گذشته خواهد بود.

اوحدی به چالش‌های اجتماعی روز کشور اشاره کرد و گفت: با رشد سریع تکنولوژی، گسست نسلی در جامعه روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود، خطرناک‌ترین نوع این گسست، میان مسئولان و نسل جوان است. اگر ارتباط عاطفی و فکری میان مسئولان و نسل جدید سست شود، آسیب‌های بزرگی در پی خواهد داشت.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ناکامی‌های دشمنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و نظامی، تأکید کرد: امروز، چه در موضوع مقاومت منطقه‌ای و چه در پرونده‌هایی مانند اسنپ‌بک، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. عزت و پیروزی جمهوری اسلامی ایران نتیجه مستقیم خون شهدا، صبر ملت و هدایت‌های مقام معظم رهبری است.

وی رسالت اصلی شورای مشاوران وزرا را در همین راستا تعریف کرد و افزود: شاید مهم‌ترین وظیفه این شورا آن باشد که با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه‌داشتن یاد شهدا، پیوند میان نسل‌ها را تقویت کند و از این گسست، پلی برای انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به آینده بسازد.