مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد از تصویب طرح جامع پیشگیری از خودکشی با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید خدادوست موسوی گفت: طرح جامع پیشگیری از خودکشی با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان با هدف کاهش دو درصدی سالانه آمار خودکشی در استان طی یک بازه زمانی شش ساله، تدوین و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت خاص استان در بحث خودکشی، ضرورت اجرای یک طرح پژوهشی-مطالعاتی جامع از ابتدای سال ۱۴۰۴ مطرح شد، عنوان کرد: این طرح با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های متولی از جمله آموزش و پرورش، علوم پزشکی، بهزیستی، دانشگاه یاسوج و سایر سازمان‌های مرتبط و با نظارت حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی پیگیری شد.

موسوی خاطرنشان کرد: این طرح در شش جلسه در کارگروه هیئت اندیشه ورز مورد بررسی دقیق و بازنگری قرار گرفت و در این جلسات، پیشنهادات و اصلاحات لازم اعمال شد و نظرات تمامی دستگاه‌های ذیربط در دو کارگروه اجتماعی فرهنگی اخذ شد و فایل طرح در اختیار این دستگاه‌ها قرار گرفت و پس از مطالعه، بازخورد آن‌ها دریافت و در طرح اعمال شد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: هیئت اندیشه‌ورز متشکل از اساتید برجسته دانشگاه‌ها، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصان با تجربه در این حوزه، مسئولیت مدیریت و کنترل این طرح را بر عهده داشت.

وی با اشاره به مراحل اجرای طرح، تصریح کرد: این طرح در سه مقطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، با سقف زمانی حدوداً شش سال اجرا خواهد شد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: همچنین، افراد دارای افکار خودکشی و کسانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، مورد مدیریت و حمایت قرار خواهند گرفت. برگزاری کلاس‌های آموزشی روانشناسی و روانکاوی برای مخاطبین در سطح استان نیز در دستور کار قرار دارد.