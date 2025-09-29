پخش زنده
در ششمین آیین ملی تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان ایلام، مراسمی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امام جمعه و فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت؛ یاد و خاطره رزمندگان اسلام را گرامی داشتند و از مقام والای پیشکسوتان و خانوادههای آنها تقدیر کردند.
امام جمعه ایلام و فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان در ششمین آیین ملی تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت بر جایگاه رزمندگان و اهمیت ادامه مسیر آنان در شرایط کنونی تأکید کردند.
حجتالاسلام والمسلمین اللهنور کریمیتبار با یادآوری این که پیروزی ملت در دوران دفاع مقدس، ریشه در ایمان به خداوند متعال و توکل رزمندگان داشت؛ صبر، استقامت و انسجام داخلی را در شرایط کنونی، مهم برشمرد.
سردارحسینی نیز با قدردانی از پیشکسوتان و خانوادههای آنان، نقش وحدت و همدلی در مقابله با تهدیدات اقتصادی و امنیتی را مهم ارزیابی کرد و گفت: تداوم مسیر مقاومت، سرمایهای معنوی و گرانبها برای کشور است.