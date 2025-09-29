

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ امير ارکيان گفت: در پی دريافت اطلاعاتی مبنی بر اينکه يک نفر سودجو به صورت غير قانونی در اطراف پلدختر گياهان دارويی را قاچاق می کند، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

جانشين انتظامی پلدختر افزود: مأموران با هماهنگی قضایی و همکاری اداره منابع طبيعی پلدختر به محل مربوطه اعزام و فرد مورد نظر را همراه با يک دستگاه وانت نيسان حامل بار ۵۰۰ کيلوگرم گياه دارويی گل گاوزبان دستگير کردند.



وی با بيان اينکه متهم پس از تشکيل پرونده برای سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضایی شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک از طريق تلفن ۱۱۰ موضوع را به پليس اطلاع دهند.