یک شرکت دانش بنیان در مرکز رشد واحدهای فناور آباده با طراحی نسل جدیدی از عایقهای رطوبتی، ورقهای تارفیکس را برای استخرهای ذخیره سازی آب کشاورزی ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قنبری پور مسئول این شرکت دانش بنیان گفت: ورقهای تارفیکس برای اولین بار توسط این شرکت در مرکز رشد واحدهای فناور آباده، طراحی شده و به ثبت رسیده است و برای مصارف کشاورزی و استخرهای ذخیره آب مورد استفاده قرار میگیرد.
او افزود: این ورقها در مقایسه با عایقهای دیگر از وزن کمتر و مقاومت بیشتر برخوردار است و استفاده از نانو ذرات در این محصول موجب کاهش وزن و افزایش مقاومت در برابر ارتفاع استخرها و میزان حجم آب شده است.
هم اکنون این شرکت سالیانه بیش از یک میلیون متر مربع انواع عایقهای رطوبتی و پلیمری تولید میکند.