به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قنبری پور مسئول این شرکت دانش بنیان گفت: ورق‌های تارفیکس برای اولین بار توسط این شرکت در مرکز رشد واحد‌های فناور آباده، طراحی شده و به ثبت رسیده است و برای مصارف کشاورزی و استخر‌های ذخیره آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او افزود: این ورق‌ها در مقایسه با عایق‌های دیگر از وزن کمتر و مقاومت بیشتر برخوردار است و استفاده از نانو ذرات در این محصول موجب کاهش وزن و افزایش مقاومت در برابر ارتفاع استخر‌ها و میزان حجم آب شده است.

هم اکنون این شرکت سالیانه بیش از یک میلیون متر مربع انواع عایق‌های رطوبتی و پلیمری تولید می‌کند.