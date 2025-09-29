رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر از اجرای طرح حفاظتی برای درخت تاریخی سرو مسجد کهنه روستای کراده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی‌اصغر طاهری باب‌اناری در بازدید از درخت تاریخی سرو مسجد کهنه روستای کراده شهرستان خفر گفت: هزینه اجرای این طرح با اعتبار ۳ میلیارد ریال از اعتبارات دهیاری روستای کراده شهرستان خفر تأمین شده و هم‌اکنون در مراحل اجرایی قرار دارد.

این درخت کهنسال به‌عنوان یکی از نماد‌های طبیعی و فرهنگی شهرستان خفر شناخته شده و در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به شماره ۱۱۷۹ به ثبت رسیده است.

او با بیان اینکه درختان کهنسال شهرستان خفر گواهی زنده بر گذر تاریخ و تحولات طبیعی منطقه هست، افزود: این درختان به‌عنوان منابعی با ارزش ژنتیکی و فرهنگی، نقش مهمی در حفظ میراث طبیعی و معنوی جامعه دارند.

علی‌اصغر طاهری باب‌اناری ادامه داد: درخت سرو مسجد کهنه علاوه بر اهمیت طبیعی، دارای جایگاه ویژه مذهبی در میان مردم روستا نیز هست و حفظ آن جزء اولویت‌های میراث‌فرهنگی شهرستان به شمار می‌رود.

او بیان کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، افزایش طول عمر درخت، حفاظت از زیستگاه پیرامونی و ارتقای سطح آگاهی جامعه درباره اهمیت حفظ میراث طبیعی است.