سخنگوی صنعت آب کشور گفت: با تکمیل گام دوم طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان، از فشار بر منابع آب زیرزمینی و رودخانههایی مانند زاینده رود کاسته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به اینکه سند آمایش سرزمین به ضرورت اجرای طرحهای انتقال اب دریا به کرانه و پسکرانه تاکید دارد، گفت: گام نخست طرح انتقال اب دریای عمان به صنایع اصفهان در حال بهره برداری است و با تکمیل گام دوم این طرح، از فشار بر منابع آب زیرزمینی و رودخانههایی مانند زاینده رود کاسته میشود.