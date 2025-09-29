به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، عیسی‌ بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به اینکه سند آمایش سرزمین به ضرورت اجرای طرح‌های انتقال اب دریا به کرانه و پسکرانه تاکید دارد، گفت: گام نخست طرح انتقال اب دریای عمان به صنایع اصفهان در حال بهره برداری است و با تکمیل گام دوم این طرح، از فشار بر منابع آب زیرزمینی و رودخانه‌هایی مانند زاینده رود کاسته می‌شود.