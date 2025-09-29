اعلام برنامه مسابقات هفته دهم تا دوازدهم لیگ دسته اول فوتبال

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات هفته دهم تا دوازدهم لیگ یک باشگاه‌های فوتبال کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دهم:

شنبه ۳ آبان

شهرداری نوشهر - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهدا چالوس

داماشیان گیلان- نساجی مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردارجنگل رشت

بعثت کرمانشاه- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

نود ارومیه- هوادار تهران- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

سایپا تهران- شناورسازی پی پشت قشم - ساعت ۱۶- ورزشگاه پاس قوامین تهران

نیروی زمینی تهران- مس سونگون- ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی تهران

مس کرمان- فرد البرز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید رئیسی کرمان

صنعت نفت آبادان – مس شهر بابک- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان

پالایش نفت بندرعباس- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

هفته یازدهم

شنبه ۱۷ آبان

شهرداری نوشهر - پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا چالوس

فرد البرز- نود ارومیه - ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج

آریو اسلامشهر- نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

مس شهربابک- داماشیان گیلان- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک

مس سونگون- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

هوادار تهران- سایپا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی تهران

نفت و گاز گچساران- مس کرمان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

شناورسازی پی پشت قشم- نساجی مازندران- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

پارس جنوبی جم- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه تختی جم

هفته دوازدهم

جمعه ۲۳ آبان

داماشیان گیلان- شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردارجنگل رشت

نساجی مازندران- مس سونگون- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر

نیروی زمینی تهران- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی تهران

نود ارومیه- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

بعثت کرمانشاه- مس شهر بابک- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

مس کرمان- هوادار تهران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید رئیسی کرمان

سایپا تهران- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران

صنعت نفت آبادان - فرد البرز- ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی آبادان

پالایش نفت بندرعباس - آریو اسلامشه- ساعت ۱۷- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس