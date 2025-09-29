پخش زنده
برنامه مسابقات هفته دهم تا دوازدهم لیگ یک باشگاههای فوتبال کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته دهم:
شنبه ۳ آبان
شهرداری نوشهر - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهدا چالوس
داماشیان گیلان- نساجی مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردارجنگل رشت
بعثت کرمانشاه- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
نود ارومیه- هوادار تهران- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
سایپا تهران- شناورسازی پی پشت قشم - ساعت ۱۶- ورزشگاه پاس قوامین تهران
نیروی زمینی تهران- مس سونگون- ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی تهران
مس کرمان- فرد البرز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید رئیسی کرمان
صنعت نفت آبادان – مس شهر بابک- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان
پالایش نفت بندرعباس- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
هفته یازدهم
شنبه ۱۷ آبان
شهرداری نوشهر - پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا چالوس
فرد البرز- نود ارومیه - ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
آریو اسلامشهر- نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
مس شهربابک- داماشیان گیلان- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک
مس سونگون- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
هوادار تهران- سایپا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی تهران
نفت و گاز گچساران- مس کرمان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
شناورسازی پی پشت قشم- نساجی مازندران- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
پارس جنوبی جم- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه تختی جم
هفته دوازدهم
جمعه ۲۳ آبان
داماشیان گیلان- شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردارجنگل رشت
نساجی مازندران- مس سونگون- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر
نیروی زمینی تهران- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی تهران
نود ارومیه- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
بعثت کرمانشاه- مس شهر بابک- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
مس کرمان- هوادار تهران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید رئیسی کرمان
سایپا تهران- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
صنعت نفت آبادان - فرد البرز- ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی آبادان
پالایش نفت بندرعباس - آریو اسلامشه- ساعت ۱۷- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس