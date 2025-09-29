مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از امضای دو موافقت‌نامه تأمین دکل‌های حفاری دریایی پیشرفته خبر داد و گفت: این اقدام نقطه عطفی در توسعه میدان‌های مشترک و افزایش تولید نفت و گاز کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، احمدرضا راستی مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران اعلام کرد: با امضای دو موافقت‌نامه، تأمین دکل‌های حفاری ۳۵۰ و ۴۰۰ فوتی پیشرفته برای استقرار در آب‌های خلیج‌فارس آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این دکل‌ها با فناوری‌های نوین و رعایت استاندارد‌های ایمنی طراحی شده‌اند، افزود: اجرای این پروژه با مصوبه هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و پیگیری مستقیم مدیرعامل این شرکت نهایی شده است.

راستی تأکید کرد: تأمین این دکل‌ها نقش مهمی در تحقق برنامه افزایش ضربتی تولید نفت دریایی خواهد داشت و گامی عملی برای افزایش سهم ایران از میدان‌های مشترک محسوب می‌شود.



