استاندار یزد دیدار با جانبازان سرافراز ضایعه نخاعی استان را یک بازگشت به خویشتن و کلاس درس ایستادگی توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرد، نوشت: در تفت، دیار غیرت و استقامت، توفیق نصیبم شد تا در مراسم تجلیل از شهیدان زنده سرزمینم، جانبازان سرافراز ضایعه نخاعی استان یزد، حضور یابم. برای من، این یک دیدار رسمی نبود؛ یک بازگشت به خویشتن بود. بازگشتی به روزهایی که درد و استقامت، دو همبند جدانشدنی بودند.
وقتی چشم در چشم این مردان پولادین میدوزم، تنها یک ویلچر نمیبینم؛ من کوهی از اراده را میبینم که صبورانه ایستاده است. من قامتی را میبینم که خم شد تا ایران خم نشود. من چشمانی را میبینم که سالهاست درد را زندگی میکنند، اما ذرهای از امید و ایمانشان کم نشده است.
شاید من هشت سال طعم تلخ اسارت را چشیده باشم، اما شما عزیزان، هر روز و هر لحظه، در خط مقدم یک جهاد بیوقفه هستید. جهاد با درد، جهاد با محدودیتها و جهاد برای اثبات اینکه «ایمان»، قدرتمندتر از هر جسمی است.
و، اما کلامی با فرشتگان زمینی؛ همسران و خانوادههای معظم این قهرمانان. شما که واژه «عشق» را به زیباترین شکل ممکن معنا کردید. شما که صبوری را درس میدهید و ایثار را زندگی میکنید. مدیونتان هستیم و در مقابل این همه عظمت، سر تعظیم فرود میآوریم. شما ستونهای استوار این خانهها و قلب تپنده این سرزمین هستید.
آمده بودم تا از شما تجلیل کنم، اما این من بودم که با دیدن صلابت و روح بلندتان، جانی دوباره گرفتم و درس ایستادگی آموختم. ما مسئولین، هرچه داریم و هرچه میکنیم، مدیون شما و قطره قطره خونی است که برای این آب و خاک ریخته شده. خدمت به شما، نه یک وظیفه، که یک افتخار ابدی است.