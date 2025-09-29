پخش زنده
معاون گردشگری استان تهران از آغاز ویژهبرنامههای گرامیداشت روز جهانی گردشگری و هفته تهران در کوشک باغ هنر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا همتی گفت: ویژهبرنامههای گرامیداشت روز جهانی گردشگری و هفته تهران از ۴ تا ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور فعالان، پیشکسوتان و علاقهمندان به حوزه گردشگری و با برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و تخصصی برگزار میشود.
معاون گردشگری استان تهران با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری با عنوان «گردشگری و تحول پایدار» افزود: این شعار نشان میدهد که صنعت گردشگری امروز فراتر از یک فعالیت اقتصادی صرف بوده و نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی، ارتقای فرهنگ عمومی و حفاظت از محیط زیست دارد به همین دلیل، تمامی برنامههای امسال در تهران با محوریت پایداری و تحول در گردشگری طراحی شده است.
همتی در تشریح برنامهها گفت: برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی و سوغات، نشستهای تخصصی گردشگری، رونمایی از کتابها و تولیدات علمی، نمایشگاه عکسهای گردشگری، تورهای شهری و تهرانگردی، پرفورمنسهای هنری، و ویژهبرنامههای کودک و نوجوان بخشی از این رویداد است.
معاون گردشگری استان تهران تأکید کرد: توجه به «تحول پایدار» در گردشگری ، میتواند زمینهساز توسعه همهجانبه در کلانشهر تهران باشد و این رویداد ، فرصتی برای بازاندیشی در سیاستها، معرفی ظرفیتها و ایجاد همافزایی میان فعالان و نهادهای گردشگری است.
وی گفت: تلاش شده است هفته تهران امسال با مشارکت گستردهتر و برنامههایی نوآورانه برگزار شود تا پیام اصلی روز جهانی گردشگری یعنی حرکت به سوی گردشگری پایدار و تحولی ماندگار بهخوبی به جامعه منتقل شود.