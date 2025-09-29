به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، دبیر ستاد جشنواره قرآنی المصطفی خراسان گفت: این جشنواره با هدف توانمندسازی طلاب، محصلان، فارغ‌التحصیلان و کارکنان جامعه المصطفی در حوزه‌های شفاهی و مهارت‌آموزی و توجه به مفاهیم قرآنی و حدیثی از جمله تفسیر قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه برگزار میشود.

سید قاسم حسینی مزینانی، افزود: این جشنواره در ۳۱ رشته شفاهی و کتبی طراحی شده است و تاکنون حدود ۵۰۰ نفر از بیش از ۴۰ ملیت در آن حضور یافته‌اند.

وی با اشاره به توجه ویژه جشنواره به مفاهیم دینی خاطرنشان کرد: علاوه بر رشته‌های حفظ و قرائت قرآن، رشته‌هایی همچون حفظ و معارف نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه نیز پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش معارفی، تفسیر مقام معظم رهبری در اولویت قرار گرفته که تاکنون ۱۰ جلد از آن منتشر شده است و بخش‌هایی از سوره‌های حمد، برائت و مجادله برای این جشنواره انتخاب شده‌اند.

دبیر ستاد جشنواره قرآنی المصطفی المالی خراسان گفت: ثبت‌نام جشنواره از ۱۰ شهریورماه آغاز شده است و اختتامیه این دوره از جشنواره قرآنی المصطفی در اوایل دی‌ماه ماه امسال برگزار می‌شود.