پخش زنده
امروز: -
سیویکمین جشنواره بینالمللی قرآن و حدیث المصطفی خراسان در مشهد آغاز شد.
سید قاسم حسینی مزینانی، افزود: این جشنواره در ۳۱ رشته شفاهی و کتبی طراحی شده است و تاکنون حدود ۵۰۰ نفر از بیش از ۴۰ ملیت در آن حضور یافتهاند.
وی با اشاره به توجه ویژه جشنواره به مفاهیم دینی خاطرنشان کرد: علاوه بر رشتههای حفظ و قرائت قرآن، رشتههایی همچون حفظ و معارف نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه نیز پیشبینی شده است. همچنین در بخش معارفی، تفسیر مقام معظم رهبری در اولویت قرار گرفته که تاکنون ۱۰ جلد از آن منتشر شده است و بخشهایی از سورههای حمد، برائت و مجادله برای این جشنواره انتخاب شدهاند.
دبیر ستاد جشنواره قرآنی المصطفی المالی خراسان گفت: ثبتنام جشنواره از ۱۰ شهریورماه آغاز شده است و اختتامیه این دوره از جشنواره قرآنی المصطفی در اوایل دیماه ماه امسال برگزار میشود.