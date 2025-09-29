پخش زنده
موتور بنز خارجی بدون مجوز به ارزش ۳۰ میلیارد در لارستان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان گفت: ماموران انتظامی در اجرای طرحهای مبارزه با قاچاق کالا، هنگام کنترل خودروهای عبوری در جادههای اصلی این شهرستان به یک دستگاه وانت مزدا مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو، یک دستگاه موتور بنز خارجی بدون مجوز را کشف کردند.
فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کردند و راننده با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.