به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان گفت: ماموران انتظامی در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده‌های اصلی این شهرستان به یک دستگاه وانت مزدا مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو، یک دستگاه موتور بنز خارجی بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کردند و راننده با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.