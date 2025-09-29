پخش زنده
ورزشکار خوزستانی در اولین دوره رقابتهای ساحلی آمادگی جسمانی قهرمانی کشور به نشان طلا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رقابتهای ساحلی آمادگی جسمانی قهرمانی کشور امروز دوشنبه هفتم مهر در شهر بندر انزلی استان گیلان به پایان رسید که محمد حیدری در رشته ورزش در آب موفق به کسب مقام اول و گردن آویز طلا شد.
این مسابقات در رشتههای کراس ترینینگ، پیلاتس پدل برد، تمرینات معلق در شاخه تی آر ایکس، سی ایکس، ایروبیک و ورزش در آب برگزار شد.
مسابقات بانوان این دوره از رقابتها از فردا آغاز میشود.