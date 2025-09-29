به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رقابت‌‎های ساحلی آمادگی جسمانی قهرمانی کشور امروز دوشنبه هفتم مهر در شهر بندر انزلی استان گیلان به پایان رسید که محمد حیدری در رشته ورزش در آب موفق به کسب مقام اول و گردن آویز طلا شد.

این مسابقات در رشته‌های کراس ترینینگ، پیلاتس پدل برد، تمرینات معلق در شاخه تی آر ایکس، سی ایکس، ایروبیک و ورزش در آب برگزار شد.

مسابقات بانوان این دوره از رقابت‌ها از فردا آغاز می‌شود.