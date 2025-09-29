به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از عملیاتی شدن سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا سازمان ثبت در ادارات ۴ گانه اجرای شهر تهران از فردا مورخ ۸ مهر خبر داد و گفت: این سامانه با هدف تسهیل خدمات، جلوگیری از مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و تسریع فرایند‌ها بازطراحی شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از عملیاتی شدن سامانه بازطراحی‌شده اجرای اسناد رسمی در تهران خبر داد و گفت: بازطراحی سامانه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بعد از سپری کردن دوره پایلوت در ادارات ۵ گانه اجرای شهر تهران (به غیر از اداره پنجم مهریه) از فردا مورخ ۸ مهرماه عملیاتی می‌شود.

حمدالهی با اشاره به اینکه قبل از عملیاتی شدن این سامانه جلساتی با حضور معاونت‌های اسناد و حوزه فناوری، دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت و شرکت پیمانکار برگزار شد که نهایتا پس از جمع بندی، این سامانه از فردا در ادارات ۴ گانه اجرای شهر تهران عملیاتی خواهد شد، افزود: مراتب از سوی کانون سردفتران به سران دفاتر اسناد رسمی شهر تهران اعلام شد تا پذیرش تقاضانامه و صدور اجراییه دفاتر اسناد رسمی شهر تهران در بستر این سامانه صورت پذیرد.

وی با اشاره به اینکه این سامانه با رویکرد هوشمندسازی و خودکاربری طراحی شده است، افزود: خودکاربری از مهم‌ترین مزایای این سامانه است که به مردم امکان می‌دهد بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی و ادارات اجرا، درخواست صدور اجراییه خود را از طریق دسترسی که در سامانه کاتب بزودی تعریف می‌شود انجام دهند و علاوه بر درخواست صدور اجراییه سایر درخواست‌های تبعی افراد ذی نفع پرونده نیز به این صورت امکان پذیر خواهد بود.

حمداللهی افزود: :همه سران دفاتر اسناد رسمی شهر تهران از تاریخ ۸ مهرماه مکلفند با مراجعه به آدرس اینترنتی sso.notary.ir نسبت به صدور اجراییه و پذیرش تقاضانامه صدور اجراییه در بستر این سامانه اقدام کنند در غیر این صورت ادارات ۴ گانه اجرای مفاد اسناد رسمی شهر تهران حسب تکلیف قانونی نسبت به هر گونه اقدام خودداری خواهند کرد.