فرمانده انتظامی بوانات از کشف هزار و ۱۵۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ پرویز ارجمند گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی بوانات هنگام گشتزنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و برای بازرسی آن را متوقف کردند.
او ادامه داد: در بازرسی از این خودرو هزار و ۱۵۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف شد.
فرمانده انتظامی بوانات بیان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش سوختهای کشف شده ۴۶۰ میلیون ریال برآورد شده است و راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.