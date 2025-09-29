به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ پرویز ارجمند گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی بوانات هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و برای بازرسی آن را متوقف کردند.

او ادامه داد: در بازرسی از این خودرو هزار و ۱۵۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف شد.

فرمانده انتظامی بوانات بیان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش سوخت‌های کشف شده ۴۶۰ میلیون ریال برآورد شده است و راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.