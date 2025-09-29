پخش زنده
رویداد صدمنظر با رویکرد جلیقه ایرانی با حضور طراحان مطرح از استانهای مختلف و با محوریت توجه به هنر ایرانی و قطعه پوشش ایرانی در مجموعه سعد آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، در این مراسم تخصصی ، علاوه بر حضور طراحان و هنرمندان و پژوهشگران در زمینه طراحیهای ایرانی تعدادی از مقامات دیپلماتیک کشورهای مالی، ساحل عاج، اوگاندا، رومانی، سیرالئون هم حضور داشتند.
دبیر اجرایی نخستین رویداد ملی جلیقه ایرانی در این مراسم گفت: درباره لباسهای اقوام ایرانی تا به حال اقدامات مهمی انجام شده است و این بار قصدمان توجه به یکی از قطعات لباسهای ایرانی بود که بخشی از پوشش اصیل اقوام ایرانی است و به آن کم توجهی شده است.
پروانه امیریان افزود : هدف کلی ، توجه به هنر ایرانی و قطعه پوشش ایرانی و تمرکز هنرمندان بر داشتههای هنری خود در ایران است.
وی گفت: از سویی میخواستیم تا توجه هنرمندان ، به این بخش مغفول مانده جلب شود که قطعه اصلی لباس اقوام ایرانی است.
دبیر اجرایی نخستین رویداد ملی جلیقه ایرانی افزود: هنرمندان اغلب شهرهای ایران در این رویداد شرکت کردند و توسط زبان هنر خود جلیقهها را طراحی کردند.
وی گفت : استانهایی مثل کرمان، یزد، مازندران، بندر ترکمن و ... هر هنرمندی در طراحی جلیقههای شهر خود از المان و دست بافتههای منحصربهفرد استفاده کرده است که به نوعی هویت پوششی همان شهر است و ویژگی مهم این جلیقهها دو رو بودن آنهاست.
گفتنی است، در این رویداد هزار اثر ارائه شد.