به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ لطف الله محمدی گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر نزاع و درگیری دسته جمعی در یکی از محله های فسا ماموران یگان امداد به محل اعزام شدند.

او با بیان مجروح شدن یکی از عوامل درگیری با سلاح سرد افزود: ماموران با پیگیری های پلیسی، سایر عاملین نزاع که همگی نوجوان بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از کشف سلاح سرد مورد استفاده در درگیری خبر داد و گفت: پنج متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند و یک متهم نیز تحت درمان قرار دارد.