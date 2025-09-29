پخش زنده
چراغ لیگ سی و هشتم هندبال مردان کشور فردا (سهشنبه) با برگزاری ۴ دیدار روشن میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور فردا (سهشنبه) با برگزاری ۴ دیدار به میزبانی تهران، اراک، کازرون و دهدشت آغاز میشود.
فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان ایران در حالی آغاز میشود که نامهای جدیدی در آن به چشم میخورد از هپکو اراک که پس از سالها بار دیگر به لیگ برتر بازگشته تا استقلال که به کازرون رفته و سایپا که به نمایندگی از تهران در این لیگ حاضر میشود و باعث شده یکبار دیگر زنگ هندبال در این استان به صدا درآید.
پرواز هوانیروز همراه با فرازبام خائیز دهدشت از لیگ دسته یک هندبال راهی لیگ برتر شدند تا با پس از یک فصل غیبت، بار دیگر رقابتهای خود را در این عرصه برگزار کنند. پرواز در هفته نخست لیگ برتر سنگآهن بافق را پیش رو دارد و فرازبام باید در سالن «باهنر» از سایپایی میزبانی کند که در چند هفته اخیر تعدادی از بازیکنان ملیپوش را به ترکیب خود اضافه کرده است. آرمان رحمانی، شهاب صادقزاده، میلاد قلندری، امیرحسین فیروزبخت، علی رحیمی کازرونی، محمد غلامی، امین کاظمی و ... از بازیکنان شاخصی هستند که این فصل در سایپا توپ میزنند. محمدرضا رجبی بهعنوان سرمربی به همراه میلاد مسائلی و علیرضا خانی بهعنوان مربی کادرفنی این تیم تازهوارد را تشکیل میدهند.
صنعت مس کرمان نیز که نسبت به فصل گذشته پوستاندازی کرده، در اولین مسابقه خود در فصل جدید باید با تیم تازهوارد استقلال کازرون در خانه تیم حریف و سالن «تختی» کازرون بازی کند. به طور قطع استقلال با سرمربیگری حمید صادق شاهنشین با سابقه و استخدام بازیکنانی نظیر کیارش و کامیار طاهری، محمد سیاوشی، یاسین کبیریانجو، وحید مسعودی، بهرام رستمی، علی امیریوسفی و طاها شکوهی تقابل سختی با مس در همین ابتدای فصل خواهد داشت.
همچنین پس از کش و قوسهای فراوان نیروی زمینی به عنوان نماینده سبزوار در لیگ برتر حاضر خواهد شد و در اولین مسابقه خود باید به مصاف هپکو اراک برود.
آخرین دیدار هفته نخست لیگ سی و هشتم نیز بین فولاد مبارکه سپاهان و نفت و گاز گچساران رقم میخورد که روز چهارشنبه، ۹ مهر، برگزار میشود. سپاهان، مدافع عنوان قهرمانی، فصل جدید را در حالی آغاز میکند که چهرههای زیادی مثل محمد نوربخش، علی شیرانی، بهشاد فاتحی و رضا عزتی از گیتیپسند، مهران حسینی از زغالسنگ طبس، سعید علیاکبری ملیپوش فصل گذشته نفت و گاز گچساران و فواد فرهادی دروازهبان ملی پوش فصل گذشته تیم هندبال نیروی زمینی کازرون را به خدمت گرفته است. طلاییپوشان همچنین با محمد حسن جابالله، هندبالیست ملیپوش الجزایری قرارداد امضا کردهاند تا ترکیب منحصربهفردی برای فصل جدید داشته باشند. فولادیها که چندی قبل پیش یک اردوی آمادهسازی در روسیه برگزار کردند، حالا با تمام قوا آماده آغاز فصل جدید هستند.
برنامه دیدارهای هفته نخست سی و هشتمین لیگ برتر هندبال مردان ایران به این شرح است:
سهشنبه – ۸ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰
پرواز هوانیروز – سنگآهن بافق
هپکو اراک – نیرویزمینی سبزوار
استقلال کازرون – صنعت مس کرمان
فرازبام خائیز دهدشت – سایپا تهران
چهارشنبه – ۹ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰
فولاد مبارکه سپاهان – نفت و گاز گچساران