تجلیل از آتش نشانان نمونه در کردستان
به مناسبت هفتم مهرماه، روز ملی آتشنشانی و ایمنی از آتش نشانان نمونه در استان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، شافعی رئیس سازمان آتشنشانی سنندج در مراسمی که در مجتمع فرهنگی شهرداری برگزار شد از انجام سه هزار و ۱۰۴ هزار عملیات توسط آتشنشانان این شهر از مهر سال گذشته تا هفتم مهرماه امسال خبر داد.
رشیدی شهردار و فرزاد زارعی رئیس شورای شهر سنندج در این مراسم با تقدیر از تلاشها و جانفشانیهای نیروهای آتشنشانی، گفتند آتشنشانها قهرمانانی هستند که با دلهای بزرگ و بیهیچ چشمداشتی، جان خود را سپر میکنند تا زندگی و آرامش را به دیگران هدیه دهند.
نظیر این مراسم در دیگر شهرهای استان نیز برگزار شد.