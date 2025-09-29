بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت و شماری از خانواده شهدای استان بوشهر با حضور جمعی از مسئولان ارشد استانی و فرماندهان نظامی در حسینیه ثارالله سپاه امام صادق (ع) بوشهر تجلیل شدند.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه بوشهر در آیین تجلیل از جمعی از پیشکسوتان، رزمندگان و خانوادههای شهدا، به مناسبت هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال جنگ تحمیلی، ایمان و عمل صالح را معیار حقیقی ارزش انسان دانست.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری با اشاره به جایگاه والا شهیدان و نقشآفرینی بیبدیل رزمندگان و ایثارگران بوشهری گفت: در منطق الهی، ایمان و عمل صالح موجب عزت واقعی انسان است و رزمندگان و خانوادههای شهدا مصداق واقعی این ارزش الهی هستند.
او همچنین با تأکید بر روحیه مقاومت مردم بوشهر در برابر تجاوز بیگانگان در مقاطع مختلف تاریخی، اضافه کرد: مردم با بصیرت بوشهر در مقابل استعمار پرتغالیها و حملات خارجی همواره ایستادگی کردند و این روحیه مقاومت در دوران دفاع مقدس نیز بار دیگر متبلور شد.
امام جمعه بوشهر، دفاع و حضور در جبههها را مصداق کامل عمل صالح در برهه حساس جنگ تحمیلی دانست و افزود: طبق روایات دینی، حتی یک شب نگهبانی در راه خدا از چهل سال عبادت برتر است؛ جهاد و ایستادگی، بالاترین ارزش الهی شمرده میشود.
او با اشاره به تهدید و فشارهای دشمنان خارجی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: تجربه چهار دهه انقلاب اسلامی ثابت کرده است که با افزایش فشارها، ملت ایران قویتر و مقاومتر شده است. امروز ایران اسلامی از توان بالای بازدارندگی برخوردار است و هیچ تهدیدی قادر به عقب راندن ملت نخواهد بود.
آیتالله صفایی بوشهری با تقدیر از تلاشهای سپاه، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادها در گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تأکید کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس چراغهای هدایت این ملت هستند و باید فرهنگ ایثار و شهادت برای نسلهای آینده حفظ و منتقل شود. ملت ایران با ایمان، انسجام و تبعیت از رهبری معظم انقلاب تا پای جان پایبند آرمانهای اسلامی و انقلابی خواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اتحاد ملی و همافزایی بین مسئولان را رمز خدمت شایسته به مردم استان دانست و گفت: انقلاب اسلامی با استمرار راه امام راحل و مقام معظم رهبری، مسیر عزت و پیشرفت را میپیماید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر هم گفت: انقلاب اسلامی با مسیری که امام خمینی (ره) طراحی کردند و با جاننثاری شهدا و همت و فداکاری جانبازان، آزادگان و رزمندگان، سیر تحول و پیشرفت خود را آغاز کرد و با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری که استمرار راه امام راحل است، همچنان در مسیر رشد و اعتلای خود به پیش میرود.
احسان جهانیان با اشاره به سالروز شهادت فرماندهان شهید دفاع مقدس، شهیدان فلاحی، نامجو، فکوری، کلاهدوز و جهانآرا بیان کرد: راه عزت ایران با شهادت سرداران شهید در دفاع مقدس ۱۲ روزه تثبیت شد و ادامه خواهد یافت.
او با اشاره به سالروز شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، وی را رهبر جبهه مقاومت لبنان و نمادی از راه مبارزه با ظلم و ستم در مکتب امام خمینی معرفی کرد.
جهانیان همچنین با اشاره به انتقال بین نسلی فرهنگ ایثار و شهادت، یاد و نام شهدای دفاع ۱۲ روزه بهویژه شهید هم استانی، ایمان قائدی را گرامی داشت.
او با اشاره با سخنرانی عزتمندانه و با اقتدار رئیس جمهور در نشست سالانه سازمان ملل متحد در تبیین حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی که با حمایت و مشارکت آمریکا انجام شد، خاطر نشان کرد: امروزه موجودیت سازمان ملل به خاطر سکوت در برابر اینگونه اقدامات و بازیچه شدن در دست برخی کشورها با چالش جدی مواجه شده و در سخنان رئیس جمهور دیگر کشورها نیز به آن اشاره شد و این موضوع نشان از اثرگذاری مواضع جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالمللی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر به ضرورت تقویت وفاق ملی، انسجام و اتحاد اشاره و بیان کرد: در استان بوشهر، همکاری و همافزایی بسیار خوبی بین مسئولین استان برای خدمتگزاری بیشتر و موثرتر به هماستانیها وجود دارد و با قوت ادامه خواهد یافت.
در این آیین از دو بازی رایانهای «چریک» و «آرمان» رونمایی شد.