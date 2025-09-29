تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده شهدای استان بوشهر

در روز پایانی هفته دفاع مقدس از ۵۰۰ تن از پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده شهدای استان بوشهر و دستگاه‌های اجرایی تجلیل شد. دراین آیین که به میزبانی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان در حسینیه عاشقان ثارالله برگزار شد، از دو بازی نیز رونمایی شد.