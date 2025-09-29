پخش زنده
بیش از ۴۷ هزار گردشگر خارجی امسال به مازندران سفر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در همایش تحول پایداردر صنعت گردشگری در بابل از سفر ۸۰ هزار گردشگر خارجی پارسال به استان خبر داد و گفت: بیش از ۴۷ هزار گردشگر خارجی امسال به مازندران سفر کردند.
ایزدی احیای بناهای تاریخی را برای جذب گردشگران از برنامههای این اداره کل بیان کرد و افزود: چندین موافقت اصولی برای توسعه فعالیت گردشگری در سواحل و تقویت اقتصاد دریا محور صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از سه هزار اثر تاریخی در مازندران وجود دارد گفت: تاکنون ۸۰۰ اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با بیان اینکه برای توسعه گردشگری باید فرهنگ این صنعت در ذهن مردم و مسئولان نهادینه شود، افزود: با وجود محدودیتهای اعتباری، تلاشهای مناسبی برای حفظ و نگهداری اماکن میراثی استان انجم شده است.